Moabit: Feuerwehr rettet Anwohner vor Brand in Treppenhaus

Moabit: Brand in Wohnhaus – Feuerwehr bringt Bewohner in Sicherheit

Am frühen Freitagmorgen ereignete sich in einem Wohnhaus in Moabit ein Brand, vor dem die Feuerwehr mehrere Anwohner in Sicherheit bringen musste. Gegen 5.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Rostocker Straße gerufen, wo sie mittels Drehleiter Bewohner aus dem fünften Stock rettete, als es im Treppenhaus brannte. Nach ersten Erkenntnissen entstanden Schäden im Treppenhaus, eine Wohnungstür wurde zerstört. Die Brandbekämpfer konnten durch ihr rasches Eingreifen ein Übergreifen auf die Wohnungen verhindern. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Rund 20 Einsatzkräfte rückten zu dem Brand eines Treppenhauses in einem Mehrfamilienhaus aus und retteten Anwohner aus dem fünften Stock.

Foto: Morris Pudwell