Schwerer Unfall mit Fahrerflucht in Mariendorf

Mariendorf: Golf rast in mehrere Autos – Insassen fliehen

Gegen 2.30 Uhr ereignete sich in der Rixdorfer Straße in Mariendorf ein Unfall, in dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein VW Golf GTI, der laut Informationen der "B.Z." mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam demnach linksseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem schweren Autoanhänger, der auf der Gegenseite zum Stehen kam. Als nächste touchierte der Raser eine Baumbegrenzung, krachte anschließend in eine Mercedes A-Klasse und stieß mit einem parkenden VW Transporter zusammen.

Nach Augenzeugenberichten sollen im Anschluss an den Unfall vier Personen aus dem schwer demolierten Unfallwagen gestiegen und geflohen sein. Wie die "B.Z." weiter berichtete, sollen Passanten die Szene mit Handykameras gefilmt haben.

Durch die Karambolage entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Einen Totalschaden erlitt der Mercedes, genau wie der für den Unfall ursächliche VW Golf GTI, der sich als Mietwagen herausstellte. Für die Bergerung war schweres Gerät, inklusive eines Feuerwehr-Krans notwendig. Die Rixdorfer Straße blieb stundenlang gesperrt.

