Im Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 2. November 2022.

Blaulicht-Blog Polizei findet Drogen bei Großkontrolle in der Hermannstraße

Neukölln: Drogen und Bargeld bei Verbundeinsatz beschlagnahmt

Bei einem koordinierten Einsatz von Berliner Polizei, Zoll, Finanzamt und Ordnungsamt rund um die Hermannstraße in Neukölln sind bei Lokalkontrollen zahlreiche Verstöße und Straftaten festgestellt worden Unter anderem kam es zu einer Festnahme und der Sicherstellung von verkaufsfertigen Tütchen mit Marihuana. Eine größere Summe Bargeld wurde als Handelserlös ebenfalls sichergestellt.

Bei einem Großeinsatz in der Neuköllner Hermannstraße beschlagnahmte die Polizei verkaufsfertiges Marihuana.

Foto: Morris Pudwell

Steglitz: Raser beschädigt mehrere Autos – eine Verletzte

Ein Autofahrer hat bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Steglitz mehrere Autos beschädigt – dabei ist eine Frau verletzt worden. Ein Streifenwagen der Polizei bemerkte am Dienstagabend ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Stadtautobahn in Steglitz und nahm die Verfolgung auf, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Raser beschleunigte daraufhin weiter, fuhr von der Autobahn ab und rammte ein anderes Auto. Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Fahrzeuge beschädigt, eine Frau wurde zudem verletzt, wie es hieß. Der 38 Jahre alte Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Guben: Rettungshubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall

In Guben (Landkreis Spree-Neiße) sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden, davon einer schwer. Zwei Autos seien nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Dienstagabend mit erhöhter Geschwindigkeit über eine Verkehrsinsel gefahren, dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.