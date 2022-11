Zigarettendiebstahl beim Zoll: Hintermänner des Millionencpuosvor Gericht

Das Berliner Landgericht an der Turmstraße in Moabit (Symbolbild).

Berlin. Zweieinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass ein Mitarbeiter morgens in die Asservatenkammer des Berliner Hauptzollamts in Hohenschönhausen kam und die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Dort waren in den Tagen vor dem 26. Januar 2020 dreiste Diebe eingedrungen und hatten rund 5,2 Millionen beschlagnahmte, unversteuerte Zigaretten und acht Tonnen Wasserpfeifentabak gestohlen. Seit diesem Dienstag stehen zwei weitere mutmaßlich an dem Coup Beteiligte vor dem Berliner Landgericht.

An der eigentlichen Tat sollen Vitaly G. (53) und Radu C. (27) nicht beteiligt gewesen sein. Der Wasserpfeifentabak wurde nach dem Bruch nur wenige Meter weiter in einem Industriehof versteckt. C. soll dort geholfen haben, ihn für den Weiterverkauf umverpackt zu haben. Die Anklage gegen beide Männer, die am Dienstag verlesen wurde, lautet zum Teil gewerbsmäßige Steuerhehlerei, zum Teil versuchte gewerbsmäßige Hehlerei und Diebstahl.

Radu G. soll in die „Diskussionen rund um den Verkauf des Wasserpfeifentabaks eingebunden“ gewesen sein. Mitte Juni 2020 kam es zu einem Treffen mit den Kunden, denen sie die Ware für einen deutlich unter dem Marktwert liegenden Preis von 230.000 Euro angeboten hatten. Dabei handelte es sich jedoch in Wirklichkeit um verdeckte Ermittler, die den Tabak im Wert von rund 800.000 Euro sicherstellten. Dazu kam ein Steuerschaden von 1,3 Millionen Euro. Die gestohlenen Zigaretten waren bereits verkauft.

Einbrecher erhielten bereits mehrjährige Haftstrafen

Die eigentlichen Einbrecher wurden bereits 2021 vor Gericht gestellt und verurteilt. Gegen die fünf eigentlichen Diebe ergingen Haftstrafen von zwei Jahren und neun Monaten bis zu vier Jahren und drei Monaten. Ein sechster Angeklagter, der am Abtransport beteiligt gewesen sein soll, erhielt im April drei Jahre und drei Monate. Der Prozess gegen Vitaly G. und Radu C. soll am 16. November fortgesetzt werden, das Urteil ist für Ende Januar geplant.