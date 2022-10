Kurfürstendamm: Uhrenboutique überfallen – Foto-Fahndung nach Verdächtigen

Drei Männer haben eine Uhrenboutique am Kurfürstendamm überfallen. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Fotofahndung nach Überfall auf Uhrenboutique am Kurfürstendamm.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern fahndet die Polizei Berlin nach drei Männern, die am Nachmittag des 8. Februar 2022 eine Filiale des Uhrenherstellers „Hublot“ am Kurfürstendamm überfallen haben sollen.

Ersten Erkenntnissen nach habe einer der Unbekannten gegen 17.40 Uhr als Frau verkleidet eine Angestellte dazu gebracht, die Tür zu öffnen. Anschließend soll er sie mit einer Waffe bedroht und zwei weiteren Tatverdächtigen den Zugang zum Verkaufsraum ermöglicht haben. Mit Zimmermannshämmern sollen die Unbekannten anschließend mehrere Vitrinen eingeschlagen und eine große Anzahl an Uhren entwendet haben. Danach seien sie zu Fuß in Richtung Wielandstraße, über den Olivaer Platz bis zur Bayerischen Straße geflüchtet, wo sie einen silberfarbenen Audi A4 Avant bestiegen. Das Fluchtfahrzeug wurde einen Tag später in der Wittelsbacher Straße aufgefunden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1 (als Frau verkleidet):

männlich, ca. 25-30 Jahre alt

ca. 180-185 cm groß

lange, dunkle Haare mit einem Rotstich, einer Perücke ähnlich

bekleidet mit dunkler Steppjacke, dunkelblauer Jeans und weißen Sportschuhen

maskiert mit medizinischer Maske

führte ein gelbes oder orangefarbenes Behältnis mit / ähnlich einer Handtasche der Marke Louis Vuitton

Tatverdächtiger 2:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt

ca. 180-185 cm groß

dunkle kurze Haare

bekleidet mit dunkler Sportjacke, dunkler Jeans und dunklen Schuhen

maskiert mit Multifunktionstuch mit Clownsmundaufdruck

Tatverdächtiger 3:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt

ca. 180-185 cm groß

dunkle kurze Haare

bekleidet mit einer dunklen, hüfthohen Jacke, hellblauen Jeans und weißen Schuhen

maskiert mit Multifunktionstuch mit Clownsmundaufdruck

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer hat am 8. Februar 2022 zwischen 17.20 Uhr und 17.50 Uhr die gezeigten Personen im Tatortnahbereich bemerkt und hat sich bisher noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Wem ist im o.g. Zeitraum in der Bayerischen Straße, in Höhe der Hausnummer 1, ein möglicherweise mit laufendem Motor wartendes silberfarbenes Fahrzeug, Audi A4 Avant, aufgefallen?

Wem sind im Vorfeld Personen aufgefallen, die die erkennbaren markanten Kleidungsstücke und Maskierungen der Täter gekauft oder getragen haben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-944113, per Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.