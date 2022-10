Plänterwald: Mann lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

In einer Wohnung an der Köpenicker Landstraße in Plänterwald kam es am Sonnabendabend offenbar zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Dabei wurde mindestens eine Person lebensgefährlich verletzt. Das Opfer wurde durch alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr erstversorgt und in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde der Mann notoperiert. Während einer Nahbereichsabsuche der Polizei wurde eine Blutspur von der Wohnung bis hin zum Dammweg festgestellt. Die Spurensicherung wurde hinzugezogen sowie offenbar ein Personenspürhund der Diensthundestaffel der Polizei. Der Hund verfolgte eine Spur bis auf den Bahnsteig der S-Bahnhof Plänterwald. Dort verlor sich offenbar die Spur. Vor Ort verhörte die Polizei zwei Zeuginnen. Eine Mordkommission ermittelt.