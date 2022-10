Neukölln: Schlägerei mit Stühlen und Eisenstangen - mehrere Verletzte

In der Nacht zu Sonnabend kam es in Neukölln zu einer heftigen Schlägerei mit mindestens drei Verletzten. Gegen 3.30 Uhr gerieten auf der Karl-Marx-Straße Ecke Schierker Straße mehrere Personen aneinander. Die Streitigkeiten waren so heftig, dass die Männer neben Bierflaschen, Stühle und Eisenstangen auch einen Fahrradständer aufeinander warfen. Die genaue Anzahl der Beteiligten und der Grund der Auseinandersetzung sind derzeit noch unbekannt. Vor Ort konnte die alarmierte Polizei vier Personen festnehmen, darunter drei Verletzte. Die Verletzten wurden von Rettungssanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Lichterfelde: Brand in Gartenlaube

In Lichterfelde brannte es in einer Gartenlaube.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 0.20 Uhr in der Nacht zu Sonnabend wurde die Berliner Feuerwehr in die Elmshorner Straße nach Lichterfelde alarmiert. Dort kam es zu einem Brand in einer Gartenlaube. Dabei wurden ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt. Die genauen Umstände ermittelt nun die Polizei. Beide Personen kamen in ein Krankenhaus.

Malchow/Lindenberg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B2

Drei Autos verkeilten sich am Freitagabend auf der B2. Drei Personen wurden verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße B2 zwischen den Orten Berlin Malchow und Lindenberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Nach ersten Informationen kam ein Pkw, der in Richtung Berlin fuhr, nach links in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem ihm entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Ein dritter Pkw fuhr in den Unfall auf. Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Die Bundesstraße war für die Zeit des Einsatzes und die Aufräumarbeiten in beiden Richtungen komplett gesperrt.

