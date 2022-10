Brand auf Campingplatz in Grünheide – 30-Jähriger gestorben

Grünheide: Feuer auf Campingplatz – 30-Jähriger tot aufgefunden

Bei einem Wohnwagenbrand auf einem Campingplatz in Kagel in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) ist ein Mann tot gefunden worden. Ein weiterer Mann, der den 30-Jährigen aus dem brennenden Wohnwagen befreien wollte, wurde leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Freitagmorgen sagte. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Laut "B.Z." sollen die Flammen zur Detonation einer Gasflasche geführt haben. Demnach hörten Zeugen Explosionen auf dem Campingplatz. Die Flammen gingen laut Sprecherin auch auf den Wohnwagen des Helfers über. Zu weiteren Details wie der Identität des Mannes oder der Sachschadenhöhe konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Kreuzberg: Golf-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld in Alte Jakobstraße

Kurz vor 3 Uhr kam es in der Alte-Jakobstraße in Kreuzberg zu einem Unfall mit hohem Sachschaden, als der Fahrer eines VW-Golf-GTI die Kontrolle über seine Fahrzeug verlor und mehrere parkende Fahrzeuge rammte. Der Fahrer gab an, für kurze Zeit bewusstlos hinter dem Steuer gewesen zu sein. Der Mann wurde von Notfallsanitätern vor Ort versorgt. Die Feuerwehr barg die zerstörten Fahrzeuge, darunter auch ein Imbissanhänger der durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur genauen Unfallursache.

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften wurde nach einem Unfall gegen 3 Uhr in die Alte Jakobstraße gerufen.

Foto: Morris Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.