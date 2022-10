Neukölln: Raubüberfall auf Spätkauf, Tatverdächtiger gesucht

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter eines Raubüberfalls in Neukölln.

Dieses Bild geht aus der Überwachungsanlage eines Spätkaufs in Neukölln während des Überfalls im März diesen Jahres hervor.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern fahndet die Polizei Berlin nach einem Mann, der am Abend des 14. März 2022 einen Spätkauf in der Neuköllner Hobrechtstraße überfallen haben soll. Ersten Erkenntnissen nach soll der Unbekannte gegen 21.40 Uhr eine Angestellte mit einem Küchenmesser bedroht und die Herausgabe von Geld, Zigarettenschachteln und ihrem Mobiltelefon gefordert haben. Nachdem die Frau dem nachgekommen war, flüchtete der Tatverdächtige in unbekannter Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40-50 Jahre alt

- ca.170-175 cm groß

- normale Figur

- Bart

- schwarze Mütze auf dem Kopf mit dem Emblem "JBK" des türkischen Fußball-Vereins "Besiktas"

- soll Blut an den Unterarmen gehabt haben

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann, kann Angaben zu seiner Identität oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 in der Friesenstraße 16, Haus 2, 10965 Berlin, unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder unter der Telefonnummer (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), die