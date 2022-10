Staaken: Wieder Brand im Hochhausviertel

Am Mittwochabend rückte die Feuerwehr in die Obstallee aus. Immer wieder brennt es im Viertel. Für sachdienliche Hinweise gibt's Geld.

Berlin. Die Feuerwehr hat elf Menschen bei einem Brand in einem Hausflur eines Hochhauses in Spandau gerettet. Das Feuer war am späten Mittwochabend im Erdgeschoss eines Hauses in der Obstallee ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach brannten ein Kinderwagen und eine Matratze. Dabei sei viel Rauch entstanden. Eine Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis zum Donnerstagmorgen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Seit rund einem Jahr gibt es in dem Viertel immer wieder Brandstiftungen in Kellern oder Fluren von Hochhäusern. Zuletzt hatte es Anfang Oktober in der Maulbeerallee in einem Keller gebrannt, wobei eine Frau mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus musste.

Die Menschen in der Siedlung müssen seit April 2021 damit leben, dass immer wieder Feuer gelegt werden. Die Polizei rechnet der Brandserie bislang insgesamt 103 Taten zu und hat 1000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgelobt. Hinsichtlich der oder des Täters und des Motivs hinter den Taten tappt die Polizei im Dunkeln.

