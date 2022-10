Staaken: Wieder Brand im Hochhausviertel

Berlin. Am Mittwochabend brannte es erneut im Hochhausviertel in Staaken (Spandau), diesmal in der Obstallee. Die Feuerwehr war mit 46 Einsatzkräften vor Ort und betreute und versorgte mehrere Bewohner. Eine Frau wurde auf einer Trage in einen Rettungswagen transportiert. Nach Informationen vor Ort brannten ein Kinderwagen und eine Matratze im Treppenaufgang des Hochhauses Obstallee 6. In dem Hochhausviertel kommt es immer wieder zu Brandstiftungen, zuletzt brannte es in der Maulbeerallee in einem Keller. Hier wurden mehrere Personen verletzt. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

Mariendorf: 30-Jähriger bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand an der Didostraße in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) ist ein 30-jähriger Bewohner lebensbedrohlich verletzt worden. Rettungskräfte bargen den Mann aus der brennenden Wohnung, reanimierten ihn und brachten ihn ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am frühen Donnerstagmorgen sagte. Die Wohnung des Mannes sei unbewohnbar. Das Haus wurde vorsorglich evakuiert. Die Flammen seien aber nicht auf andere Teile des Gebäudes übergegangen, so dass die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Weitere Details zur Brandursache oder Schadenhöhe waren zunächst unklar.

Foto: Pudwell

Frankfurt (Oder): Schlichtende Polizistin bei Schlägerei zwischen zwei Gruppen verletzt

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Frankfurt an der Oder ist eine schlichtende Polizistin leicht verletzt worden. Der Auslöser für den Streit war ein Messerangriff auf einen 17-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Als der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, erschienen den Angaben zufolge seine Unterstützer sowie eine weitere Menschengruppe und es kam zu einer Schlägerei. Demnach gab ein Polizist einen Warnschuss ab, um den Streit zu beenden, weil mehrfache Aufforderungen und der Einsatz von Pfefferspray erfolglos geblieben waren. Daraufhin liefen die an der Schlägerei Beteiligten davon. Ein 21-Jähriger, der im Verdacht steht, die Polizistin verletzt zu haben, wurde festgenommen.