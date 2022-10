Sie schlugen und beleidigten – wer kennt die Männer?

Am frühen Morgen des 16. April 2022 wurde die Polizei ins Krankenhaus Neukölln gerufen. Dort war eine Frau mit einer Kopfplatzwunde behandelt worden, die ihr am Hermannplatz zugefügt worden sein soll. Jetzt werden zwei Tatverdächtige mit Fotos gesucht.

Die Frau (40) war mit einer anderen Frau (31) am Hermannplatz unterwegs. Eine vierköpfige Gruppe beleidigte sie dort homophob. Als sie die Männer zur Rede stellten, bekam das Opfer einen Faustschlag ins Gesicht. Sie sackte bewusstlos zu Boden. Die Gruppe flüchtete dann.

Der Polizeiliche Staatsschutz konnte die beiden nicht ausfindig machen und bittet nun um Mithilfe.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der erste Tachverdächtige

ist etwa 15 bis 19 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß

hat schwarzes Haar und dunkelbraune Augen

hat eine schmale Statur

war bekleidet mit einer auffälligen Kappe und Umhängetasche

Der zweite Tatverdächtige

ist etwa 16 bis 19 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß

hat blondes Haar und eine sportliche Statur

war bekleidet mit einem dunklen Pullover mit hellem Schriftzug

Wer Angaben zu den Tätern oder zur Tat machen kann, möge sich bitte melden beim Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof, am Bayernring 44, unter der Telefonnummer (030) 46 64 95 35 24, per E-Mail an LKA535@polizei.berlin.de, der Internetwache oder jede anderen Polizeidienststelle.