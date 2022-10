Autos brennen in Westend

Berlin. In der Nacht haben in Berlin-Westend Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach stand am frühen Mittwochmorgen am Spandauer Damm Ecke Reichsstraße ein Auto komplett in Flammen. Das Feuer war im Begriff, auf zwei weitere Wagen daneben überzugreifen und hat diese beschädigt. Die Feuerwehr hat gelöscht.

Razzien in Spielhallen - 85 Verstöße entdeckt

Bei Kontrollen von 14 Spielhallen in Berlin haben Polizei und Ordnungsämter im September 85 Verstöße festgestellt. Welche das waren und was daraus folgte, lesen Sie hier.