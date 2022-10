Reinickendorf: Mieter ruft Polizei und verschanzt sich dann

Am Montagabend meldete ein Mann bei der Polizei, dass in seiner Wohnung am Eichborndamm in Reinickendorf zwei Einbrecher seien. Den Beamten öffnete zunächst niemand, doch sie hörten Geräusche. So verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Sie sahen, wie eine Person ins Wohnzimmer flüchtete und die Tür versperrte. Als sie sich auch dort Zutritt verschafften, stand ein Mann mit einem Messer vor ihnen. Er verletzte damit eine Polizistin leicht. Später stellte sich heraus, dass der Mann eben jener Mieter war, der zuvor die Polizei gerufen hatte. Der psychisch auffällige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hellersdorf: Motorroller brennt aus

In Hellersdorf brannte am Montagabend ein Motorroller vollständig nieder. Zeugen alarmierten gegen 20 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie Flammen an einem Roller im Liberty-Park bemerkt hatten. Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten ein Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Wie das Feuer ausbrechen konnte, muss nun durch ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt werden.

Der Motorroller war nicht zu retten.

Mitte: Ex-Partner verletzt Besucher einer Frau

Eine Frau rief am Montagabend die Polizei zu ihrer Wohnung in der Max-Beer-Straße in Mitte. Dort war sie zunächst von einem Nachbarn besucht worden. Ihr Ex-Partner kam hinzu und forderte den Nachbarn auf, sofort die Wohnung zu verlassen. Seine Forderung unterstrich er, indem er mit einem Messer auf den Besucher losging. Dabei verletzte er ihn so schwer, dass er mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus kam. Die Frau ging zwischen die Männer, so dass sich der Nachbar in seine eigene Wohnung flüchten konnte. Der Ex-Partner flüchtete aus dem Haus. Auch die Frau war von ihm verletzt worden. Sie wurde ambulant versorgt. Während der Ermittlungen rief sie ihren Ex-Partner an. Sie bat ihn, in die Wohnung zurückzukommen. Dem Wunsch kam er nach, so dass er festgenommen wurde.

Treptow: Zwei Männer mit Messer verletzt

Auf dem Vorplatz des S-Bahnhofes Grünbergallee in Treptow gerieten in der Nacht zu Dienstag vier Männer in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer ein Messer gezückt und zwei Kontrahenten am Bauch verletzt haben. Der Angreifer und sein Begleiter flüchteten. Die Verletzten riefen Feuerwehr und Polizei. Zwei Rettungswagen brachten sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Gas-Havarien in Tempelhof und Spandau

Seit dem Vormittag sorgten zwei Havarien für Verkehrsbehinderungen: In Spandau war der Falkenseer Damm zwischen Flankenschanze und Falkenseer Platz gesperrt. In Tempelhof war der Mariendorfer Damm in Höhe Friedenstraße zuvor ebenfalls wegen einer Gas-Havarie gesperrt.

Hennigsdorf: Radfahrer flüchtet mit gestohlenem Kupfer

In der Nacht zu Dienstag flüchtete ein 49-jähriger Radfahrer in Hennigsdorf (Oberhavel) vor der Polizei. Der Grund: Er hatte knapp 100 kg Kupfer von einer Baustelle entwendet und nun in seinem Fahrradanhänger. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

