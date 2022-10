Westend: Polizist nach Hertha-Spiel schwer am Kopf verletzt

Polizist nach Hertha-Spiel schwer am Kopf verletzt

Mehrere bislang Unbekannte griffen gestern Abend im Olympiastadion in Westend Polizeieinsatzkräfte an und verletzten einen Polizisten schwer sowie sieben weitere Einsatzkräfte leicht.

Nach Spielende, gegen 19.40 Uhr, rief der Sicherheitsdienst die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen auswärtigen Fans im Gästeblock. Während der Sachverhaltsklärung wurden die Polizistinnen und Polizisten von mehreren Unbekannten körperlich angegriffen sowie mit Bechern beworfen. Ein bislang Unbekannter trat einem Polizeibeamten gegen den Helm und verletzte ihn dabei. Beim Versuch der Festnahme solidarisierten sich die umstehenden Gästefans und schlugen und traten auf die Einsatzkräfte ein. Dabei stürzte ein Beamter und wurde am Boden liegend weiterhin attackiert. Er erlitt schwere Verletzungen am gesamten Körper. Rettungskräfte brachten ihn später in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Gestern kam es nach dem Fußballspiel @HerthaBSC gegen @s04 zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Zuschauern. Unsere Einsatzkräfte schritten daraufhin ein und wurden angegriffen. Hierbei wurden mehrere Kolleg. durch Tritte und Schläge verletzt.

Um weitere Angriffe abzuwehren, sprühten die Einsatzkräfte Reizstoff in Richtung der Fans. Dabei wurden acht weitere Polizeieinsatzkräfte durch Atemwegsreizungen leicht verletzt, setzten ihren Dienst aber fort. Die Einsatzkräfte leiteten diverse Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit der geschilderten Situation 16 Einsatzkräfte verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Vonseiten der Schalke-Fangemeinschaft hagelte es auf Twitter für das Vorgehen der Polizei Kritik. Ihrer Darstellung nach waren einige Anhänger im Block aufgrund von rassistischen Äußerungen aneinandergeraten. Als der Streit geklärt war, seien Polizeikräfte mit Schlagstöcken und Reizgas in die bereits befriedete Situation hineingestürmt.

Lichtenberg: Blutige Auseinandersetzung in S-Bahn - Zeugen gesucht

Am späten Samstagnachmittag soll ein Unbekannter einen Mann in einer S-Bahn der Linie S3 mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17 Uhr soll der Unbekannte eine Frau mit einem Rollator beim Verlassen der S-Bahn in Lichtenberg behindert haben. Ein 31-Jähriger bemerkte dies und ging dazwischen, woraufhin der Unbekannte in seine Tasche gegriffen und ein Messer daraus hervorgezogen haben soll. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den Männern, im Zuge dessen der 31-Jährige versucht haben soll, dem Unbekannten das Messer zu entreißen. Als er schließlich im Besitz des Messers war, verließ der 31-jährige Leipziger die S-Bahn beim Halt am S-Bahnhof Karlshorst und alarmierte die Polizei. Im Handgemenge zog er sich eine Schnittwunde an der Hand zu.

Beim Halt des Zuges am Berliner Ostbahnhof informierte der S-Bahn-Führer eine Streife der Bundespolizei über den Vorfall. Die Tat soll sich im ersten S-Bahn-Wagen in Fahrtrichtung, direkt hinter dem Führerstand, ereignet haben. Beim Halt am Bahnhof Berlin Ostkreuz versorgte der S-Bahnführer den ebenfalls verletzten Unbekannten mit Verbandsmaterial. Anschließend soll dieser den Bahnhof in unbekannte Richtung verlassen haben.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Bedrohung und gefährlichen Körperverletzung. Neben Proben diverser Blutspuren stellten die Beamten auch das Messer mit einer Klingenlänge von rund 14 Zentimetern sicher. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang innerhalb der S-Bahn der Linie S3 oder der Identität des unbekannten Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Britz: Kupferkabel aus Lagerhalle gestohlen

In der Nacht zu Montag stellten BVG-Mitarbeiter fest, dass in eine Lagerhalle am Sieversufer in Britz (Neukölln) eingebrochen worden war.Gestohlen wurden mehrere Tonnen Kupferkabel.

Mariendorf: Smart kracht in einen geparkten Wagen

Kurz hinter der Tauernallee verlor der Fahrer eines Smart Brabus auf dem Mariendorfer Damm in Mariendorf die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von seiner Fahrbahn ab und krachte in einen geparkten VW Touran. Der Volkswagen war weit und breit der einzig geparkte Wagen auf der Busspur. Laut Beschilderung stand der Touran aber nicht falsch. Das geparkte Fahrzeug wurde von der Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschleudert und rutsche dann noch knapp zwei Meter zurück. Der kleine Rennwagen blieb mitten auf dem Mariendorfer Damm stehen, der zum Unfallzeitpunkt regennass war.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer schwer verletzt. Er kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Ob der Mann einen Beifahrer hatte, ist unklar.

Vor Ort versammelten sich jedenfalls innerhalb von wenigen Minuten mehr als zehn Angehörige. Die Berliner Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang und ob nicht noch andere Fahrzeuge an der rasanten Fahrt beteiligt waren.

Raubmorde in Berlin und Sachsen-Anhalt – drei Verdächtige gefasst

Die Polizei hat nach zwei Raubmorden in Berlin und Sachsen-Anhalt und einer Serie weiterer Raubüberfälle auf alte Menschen drei mutmaßliche Täter gefasst. Mehr darüber lesen Sie hier.

Plänterwald: Mann stürzt im S-Bahnhof mit Rollstuhl ins Gleis

Nach ersten Erkenntnissen soll der Rollstuhl von der S-Bahn im Bahnhof Plänterwald erfasst worden sein und verkeilte sich unter dem Triebfahrzeug. Der Mann konnte von der Feuerwehr befreit und gerettet werden. Die Polizei geht von gesundheitlichen Problemen aus, die zu diesem Unfall führten. Über die Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Treptow: Taschendieb nach kurzer Flucht gestoppt

Sonntagabend entwendete ein 30-Jähriger einer jungen Frau in einer S-Bahn der Linie S45 die Handtasche. Zwei Begleiter der Frau folgten dem flüchtenden Taschendieb in Treptow und gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung mit ihm.

Gegen 20:15 Uhr soll der 30-Jährige der Frau während der Fahrt in der S-Bahn die Handtasche entwendet haben. Zwei Begleiter der 19-Jährigen folgten dem Taschendieb und stellten ihn noch im Zug zur Rede. Dieser zog daraufhin ein Messer und hielt es drohend vor sich. Beim Halt am S-Bahnhof Berlin-Schöneweide flüchtete er aus der Bahn. Die beiden 25-Jährigen folgten dem Dieb und stoppten den 30-Jährigen schließlich in der Nähe des S-Bahnhofes. Einsatzkräfte sind auf die sich daraufhin entwickelnde körperliche Auseinandersetzung zwischen den Personen aufmerksam geworden, gingen dazwischen und trennten die Männer voneinander. Der 30-jährige verletzte einen der beiden 25-Jährigen im Zuge der Rangelei mit seinem Messer an der Hand. Im Rucksack des 30-Jährigen fanden die Beamten die Handtasche der 19-Jährigen, in welcher sich neben persönlichen Gegenständen auch Bargeld in Höhe von 5.000 Euro befand. Die Frau erhielt ihre Tasche von den Einsatzkräften zurück.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Körperverletzung und gefährlichen Körperverletzung.

Kreuzberg: Seniorin zu Boden gerissen und beraubt

Eine Frau (89) wurde am Sonntagnachmittag in der Grimmstraße in Kreuzberg von drei Personen zu Boden gestoßen. Das Trio raubte ihr danach die Handtasche. Zeugen verfolgten die Täter – eine Frau und zwei Männer. Sie fanden die weggeworfene Handtasche, aus der das Bargeld fehlte. Die Täter flohen an der Urbanstraße in unbekannte Richtung. Die Seniorin blieb mit einem Knochenbruch am linken Oberarm und Prellungen im Gesicht zurück.

Westend: Auto steht nach Unfall in Flammen.

Am Sonntagnachmittag kam ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Fürstenbrunner Weg in Westend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Lichtmast. Zeugen zogen ihn aus dem Wagen, der kurz darauf in Brand geriet. Der Fahrer gab an, dass er Alkohol getrunken hatte. Er wurde am Kopf schwer verletzt und hat innere Verletzungen.