Rettungssanitäterin in Neukölln rassistisch beleidigt

Neukölln: Rettungssanitäterin rassistisch beleidigt

Ein Mann hat am Freitagabend eine Rettungssanitäterin der Berliner Feuerwehr in Neukölln rassistisch beleidigt. Während eines Einsatzes einer Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges auf dem Esperantoplatz beleidigte gegen 19.15 Uhr ein 48-jähriger Passant die 20-jährige Sanitäterin vor Zeugen rassistisch. Anschließend setzte er sich nur etwas weiter auf eine Parkbank. Alarmierte Polizisten trafen den Tatverdächtigen dort auch noch an. Zum Tatvorwurf gab der 48-Jährige an, dass er zwar seine Überzeugung laut äußerte, jedoch niemanden damit beleidigt haben wolle. Nach Feststellung seiner Identität durfte er seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Marzahn: Auto brennt vollständig aus

In Marzahn brannte ein Auto aus.

Foto: Thomas Peise

In Marzahn brannte in der vergangenen Nacht ein Auto vollständig aus. Anwohner des Parsteiner Rings alarmierten gegen 1.10 Uhr die Feuerwehr, nachdem Sie gesehen hatten, wie ein geparktes Fahrzeug in Flammen stand. Brandbekämpfer löschten das Fahrzeug, konnten ein Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Ein neben dem PKW abgestellter Transporter wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Reinickendorf: Jugendlicher beleidigt Bauarbeiter und sticht auf ihn ein

Bei einem Angriff mit einem Messer hat ein Mann am Freitagnachmittag in Reinickendorf eine lebensgefährliche Stichverletzung erlitten. Nach bisherigen Ermittlungen trafen kurz nach 14 Uhr eine dreiköpfige Jugendgruppe und drei Bauarbeiter auf der Mittelbruchzeile aufeinander. Dabei soll einer der Jugendlichen die drei Männer beleidigt haben, woraufhin einer der Bauarbeiter den Beleidiger ergriffen, ihn zu Boden gebracht und auf ihn eingeschlagen haben soll. Dieser soll dem 34-jährigen Mann daraufhin mit einem Messer in den unteren Teil des Rumpfes gestochen haben, bevor er und seine Komplizen, darunter eine jugendliche Frau, flüchteten. Passanten übernahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Erstversorgung des lebensgefährlich Verletzten. Die Sanitäter brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste.

