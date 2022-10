Lichtenberg: Ältere Frau auf Gehweg angefahren

Lichtenberg: Frau auf Gehweg angefahren

Eine 84-Jährige ist auf dem Gehweg von einem Auto angefahren worden. Sie kam mit schweren Verletzungen am rechten Oberarm ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 73-Jährige Autofahrerin habe am Donnerstagnachmittag auf die Alfred-Kowalke-Straße in Lichtenberg auffahren wollen und habe dabei die Seniorin übersehen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Autofahrerin zuvor per Handzeichen die Bestätigung eines anderen Fahrers bekommen, sich in den Verkehr einordnen zu können. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen.

Zugverkehr der S75 wegen Ermittlungen unterbrochen

Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Zugverkehr der Linie S75 am Freitagmorgen ab etwa 10. Uhr unterbrochen. Grund dafür sind der Polizei zufolge Ermittlungen des Bundeskriminalamtes. Der Zugverkehr soll daher zwischen Friedrichsfelde Ost und Wartenberg zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Züge der S75 fahren stattdessen zwischen Warschauer Straße und Mahlsdorf. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen auf der betroffenen Strecke geben. Wie lange die Ermittlungen dauern ist noch unklar.

Buckow: Auto geht in Flammen auf

Ein Auto ist in der vergangenen Nacht in Buckow in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 23.20 Uhr an dem im Wildhüterweg abgestellten Opel und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.