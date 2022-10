Kreuzberg: Feuerwehr löscht Mülltonnen in Wohnhaus

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag bei dem Feuer an der Gitschiner Straße in Kreuzberg.

Kreuzberg: Feuerwehr löscht brennende Mülltonnen in Wohnhaus

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr haben in der Nacht zu Donnerstag in Kreuzberg ein Feuer im Müllsammelraum eines Mehrfamilienhauses gelöscht. Anwohner hatten gegen 23.50 Uhr eine starke Rauchentwicklung in dem Haus an der Gitschiner Straße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, hieß es vor Ort. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie mehrere brennende Mülltonnen fest und löschten sie. Immer wieder brennen in der Gitschiner Straße Mülltonnen im Müllsammelraum. Wie das Feuer ausbrechen konnte, wird nun ermittelt. Verletzt wurde niemand.