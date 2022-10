Charlottenburg: Autofahrer rammt Linienbus und wird mitgeschleift

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 19. Oktober 2022.

Charlottenburg: Autofahrer rammt Linienbus und wird schwer verletzt

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Kudamm in Charlottenburg schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war der 65-Jährige gegen 8.40 Uhr mit seinem Auto an der Kreuzung Eisenzahnstraße, Kurfürstendamm und Waitzstraße nach rechts auf den Kurfürstendamm abgebogen und dabei mit einem Linienbus der Linie X10 zusammengestoßen, der in Richtung Adenauerplatz auf dem Busstreifen fuhr. Das Auto wurde dabei rund 30 Meter weit mitgeschleift, wobei drei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, die verkehrsbedingt gehalten hatten. Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, der Busfahrer und die anderen Autofahrer blieben unverletzt.

Lichtenberg: Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine 27-Jährige hat bei einem Unfall in Lichtenberg am Dienstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll die Frau mit ihrem Geländewagen auf der Landsberger Allee unterwegs gewesen sein, als ein 21-Jähriger mit seinem Wagen vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte und sie dabei offenbar übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde der Wagen der 27-Jährigen auf das Auto eines 75-Jährigen geschoben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule und wurde in ein Krankenhaus gebracht.