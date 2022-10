Jugendgruppe prügelt auf Teenager ein und raubt sie aus

Berlin. Zu der Attacke war es bereits am 27. März 2022 gekommen. Gegen 16 Uhr soll das jugendliche Trio zwei 15-Jährige auf dem Bahnhofsvorplatz nach einer Zigarette gefragt haben.

In der Folge soll ein Mitglied der Gruppe auf die 15-Jährigen eingeschlagen haben, woraufhin sie in Richtung Wald flohen. Die drei mutmaßlichen Täter nahmen die Verfolgung auf, holten die Flüchtenden ein und sollen dann erneut auf das Duo eingeschlagen haben, bevor sie ein Mobiltelefon und Sportschuhe stahlen und mit der Beute die Flucht ergriffen. Einer der Ausgeraubten erlitt schwere Kopfverletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Der andere Beraubte wurde nach ambulanter Behandlung entlassen.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben?

Wer hat die abgebildeten Person vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das zuständige Jugendkommissariat der Direktion 3 (Ost), Bulgarische Str. 55, 12435 Berlin-Treptow, unter der Telefonnummer (030) 4664-373 310, außerhalb der Bürodienstzeiten an den Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 3 unter der Telefonnummer (030) 4664-373 310, per E-Mail an mailto:Dir-3-K-33@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle.