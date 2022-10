Rohrbruch in Wedding, Autos abgeschleppt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 16. Oktober 2022.

In Wedding mussten nach einem Rohrbruch mehrere Autos umgesetzt werden.

Rohrbruch in Wedding

An der Utrechter Straße in Wedding brach in der Nacht eine Wasser-Versorgungsleitung. Ein Abschleppunternehmen musste mehrere Fahrzeuge abschleppen, damit Mitarbeiter der Wasserbetriebe das Wasser abdrehen konnten. Aus welchem Grund die Wasserleitung brach, muss nun durch Mitarbeiter der Wasserbetriebe geprüft werden. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab.

Kreuzberg: Feuer in Coffeeshop ausgebrochen

Einsatzkräfte löschen das Feuer.

Foto: Thomas Peise

Am frühen Sonntagmorgen brach musste die Berliner Feuerwehr in die Friedrichstraße nach Kreuzberg ausrücken. Ersten Informationen zufolge brach dort in einem Coffeeshop ein Feuer aus. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes war die Friedrichstraße zwischen Rudi-Dutschke-Straße und Hedemannstraße gesperrt.