Schwerer Unfall in Berlin-Lankwitz – vier Verletzte

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 14. Oktober 2022.

Durch den Aufprall an einer Kreuzung in Berlin-Lankwitz landete eine Taxi auf der Seite.

Schwerer Unfall in Lankwitz – vier Verletzte

Bei einem Unfall in Lankwitz sind in der Nacht zu Freitag vier Personen schwer verletzt worden, eine davon schwer. Laut ersten Informationen von vor Ort ereignete sich der Unfall kurz vor Mitternacht an der Kreuzung Belß-/Wichurastraße. Dort prallte ein Taxi gegen einen Toyota. Nach dem Zusammenprall landete das Taxi, das mit zwei Fahrgästen besetzt gewesen sein soll, auf der Seite. In dem Toyota soll nur der Fahrer gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun, wer wem die Vorfahrt genommen hat. Die Kreuzung war für circa eineinhalb Stunden gesperrt.

Oberschöneweide: Mann nach rund 15 Minuten aus der Spree gerettet

Foto: Morris Pudwell

Ein Mann ist am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr am Ufer der Spree an der Schnellerstraße in Oberschöneweide ins Wasser gefallen. Der Mann konnte rund 15 Minuten später aus der kalten Spree gerettet werden, musste aber sofort reanimiert werden, wie es vor Ort hieß. Ein Notarzt und Notfallsanitäter transportierten den Verletzten in ein Krankenhaus. Geprüft wird derzeit, ob es sich um einen Unfall oder Fremdverschulden handelt.

Zwei verletzte Autofahrerinnen nach Zusammenstoß in Rathenow

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Zusammenstoß in Rathenow (Landkreis Havelland) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 43-Jährige am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Auto von der Straße in den Gegenverkehr ab. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto einer 35-Jährigen zusammen. Die beiden Frauen wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall wurde die Straße für rund 30 Minuten voll gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.