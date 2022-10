Radfahrer bei Verkehrsunfall in Köpenick schwer verletzt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 13. Oktober 2022.

Köpenick: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Köpenick ist Mittwochmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen befuhr ein 67 Jahre alter Autofahrer gegen 12 Uhr den Müggelheimer Damm in Richtung Müggelheim, als kurz vor der Einmündung zur Straße am Müggelturm der 85-jährige Radfahrer, der in derselben Richtung unterwegs war, nach links auf die Fahrbahn fuhr, um den Müggelheimer Damm zu überqueren. Durch den Zusammenstoß und den Sturz erlitt der 85-Jährige schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde am Unfallort ambulant versorgt.

Wilhelmsruh: Gasustritt nach Bauarbeiten

An der Schillerstraße in Wilhemsruh kam es am Vormittag zu einem Gasaustritt. Offenbar wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Mehtere Gebäude werden evakuiert.