Deutsche Bahn: Sabotage an Kabeln – Polizei sucht Zeugen

Die Sabotage an Kabeln der Deutschen Bahn sorgte am Samstag für massive Zugausfälle. Nun sucht die Berliner Polizei nach Zeugen.

Bahnreisende in Deutschland müssen mit kurzfristigen Zug- und Halteausfällen rechnen: Aufgrund einer "technischen Störung an der Strecke" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Norddeutschland vorerst eingestellt.

Berlin. Im Fall der folgenschweren Bahn-Sabotage vom Wochenende sucht die Berliner Polizei nun nach Zeugen.

Am vergangenen Samstag, 8. Oktober 2022, wurden in den Morgenstunden zwischen den S-Bahnhöfen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen Kabel der Deutschen Bahn beschädigt.

Über Stunden stand daraufhin der Schienenverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands still. Unzählige Reisende waren an Bahnhöfen gestrandet. Lesen Sie auch: Bahn-Sabotage – Ist die kritische Infrastruktur in Gefahr?

Sabotage bei der Deutschen Bahn – die Berliner Polizei fragt:

Wer hat am Samstag, 8. Oktober 2022, gegen 6.30 Uhr Personen beobachtet, die sich im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen im Bereich der Bahnanlagen oder in der näheren Umgebung in verdächtiger Weise aufgehalten haben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 – 952444 in Verbindung zu setzen oder sich an eine andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sabotage an Kabeln der Deutschen Bahn in Berlin und Herne: Lichtwellenleiterkabel beschädigt

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die Bahn selbst hatten in der Folge der massiven Zugausfälle von Sabotage gesprochen. Aus Sicherheitskreisen hieß es, es seien in sowohl in Berlin-Hohenschönhausen als auch im Bereich des Bahnhofs Herne (Nordrhein-Westfalen) vorsätzlich sogenannte Lichtwellenleiterkabel beschädigt worden. Auch das Backup-System sei damit ausgefallen. Kommentar: Bahn-Sabotage – Wir brauchen besseren Schutz vor Angriffen

Vieles ist in dem komplexen Fall noch unklar. Das Vorgehen setzt nach Einschätzungen aus Sicherheitskreisen Insiderwissen über die Bahn voraus. Dass bislang kein Bekennerschreiben bekannt wurde, spricht gegen Täter aus der linksextremistischen Szene, denen in der Vergangenheit Anschläge gegen die Bahn zugeschrieben wurden.