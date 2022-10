Spezialeinsatzkommando (SEK) stürmt Wohnung in Ludwigsfelde

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 12. Oktober 2022.

SEK-Einsatz in Ludwigsfelde wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung

Beamten der Zollfahndung und eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben eine Wohnung in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) gestürmt. Wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte, startete der Einsatz gegen 4 Uhr am Mittwochmorgen in einer Seitenstraße der Brandenburgischen Straße. Es wird wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ermittelt. Nach Einschätzung der Lage wurde das SEK zur Unterstützung angefordert. Laut dem Sprecher verließen die Spezialkräfte nach kurzer Zeit wieder den Einsatzort. Nun durchsuchen Zollfahnder die Wohnung. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Berliner mit Spielzeugschwert im ICE löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann aus Berlin soll sich am Dienstag in einem ICE geweigert haben, die vorgeschriebene Maske zu tragen. Wie die Bundespolizei mitteilte, kam es daraufhin auf der Fahrt durch Nordrhein-Westfalen zu einem Streit mit weiteren Fahrgästen. Der 39-Jährige legte kurz darauf ein Schwert vor sich auf den Tisch. Dadurch fühlten sich Mitreisende bedroht, ein Zugbegleiter alarmierte die Bundespolizei. Zusammen mit mehreren Kräften der Polizei Bochum begaben sich die Bundespolizisten in den Zug und nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest. Bei genauerer Betrachtung stellten die Polizisten dabei fest, dass es sich bei dem Schwert um ein Spielzeugschwert aus Plastik handelte. Es wurde sichergestellt. Die Bundespolizei leitete anschließend gegen den polizeilich bekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein. Durch den Vorfall verspätete sich der ICE 519 um circa 40 Minuten.

27-Jähriger nach Auseinandersetzung im Wedding schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung mit einem noch unbekannten Mann in Wedding schwer verletzt worden. Die beiden Männer gerieten am Dienstagnachmittag in der Dubliner Straße in einen Streit, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei attackierte der Unbekannte den 27-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Stichwerkzeug. Der Mann erlitt schwere Verletzungen an den Armen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er unmittelbar nach dem Eintreffen operiert. Der Angreifer flüchtete unerkannt. Warum es zu der Attacke kam und wer der Angreifer war, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Detonation erschüttert Marzahn: Geldautomat gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Mehrower Allee in Marzahn gesprengt. Laut ersten Informationen von vor Ort kam es gegen 3.10 Uhr zu einer heftigen Detonation. Diese soll so stark gewesen sein, dass Schränke in umliegenden Wohnungen gewackelt haben sollen, wie Anwohner berichteten. Alle Details zur Geldautomaten-Sprengung in Berlin-Marzahn lesen Sie hier.