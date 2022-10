Berlin: 88-Jähriger fährt in Gegenverkehr – Drei Personen verletzt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 10. Oktober 2022.

Friedrichshagen: Drei Personen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Müggelseedamm in Friedrichshagen sind am Sonntag drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann gegen 16.10 Uhr mit seinem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert sein. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Auch der 63-jährige Fahrer des zweiten Wagens sowie seine 56 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

32-Jähriger nach Unfall einen Tag später schwer verletzt gefunden

Ein 32-Jähriger ist bei einem Sturz mit einem Motorrad in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) schwer verletzt worden - und erst am nächsten Tag gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Samstagabend über einen Acker gefahren und gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und lag die ganze Nacht an der Unfallstelle. Erst am Sonntagmittag wurde der 32-Jährige von einem Zeugen entdeckt und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Sturz kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Neukölln: Mutmaßliche Auto-Einbrecher festgenommen

Polizisten haben am Sonntag an der Lahnstraße in Neukölln zwei Männer festgenommen, die sich an einem parkenden Transporter zu schaffen gemacht haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Männer im Alter von 42 und 50 Jahren mit Diebesgut unweit des Tatorts festgenommen, nachdem eine Zeugin die Tat beobachtet hatte. Ein dritter Tatverdächtiger konnte entkommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.