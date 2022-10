Neu-Hohenschönhausen: Feuerwehr löscht Kellerbrand

50 Feuerwehrleute haben einen Kellerbrand in einem Hochhaus in Neu-Hohenschönhausen gelöscht. Experten vermuten Brandstiftung.

Nächtliches Feuer in Lichtenberg. Kellerbrand in Neu-Hohenschönhausen Zingster Straße

Berlin. Erneut hat es in einem Keller in Lichtenberg gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Bewohner der Zingster Straße im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen gegen 5.20 Uhr ein lautes Geräusch gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er dann Rauch aus dem Keller aufsteigen. Er alarmierte die Feuerwehr.

Etwa 50 Einsatzkräfte löschten einen in Vollbrand stehenden Kellerverschlag. Gefährlich wurde es für die Bewohner der Häuser 4 und 6 an der Zingster Straße, als sich die giftigen Rauchgase in den Treppenaufgängen ausbreiteten. Die Feuerwehrleute kontrollierten die Wohnungen und belüfteten die Treppenhäuser. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer wurden Versorgungsleitungen in dem Wohnhaus teilweise zerstört und unterbrochen.

Feuer in Neu-Hohenschönhausen: Brandkommissariat ermittelt

Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts am Sonntagmorgen in Neu-Hohenschönhausen die Ermittlungen übernommen. Seit geraumer Zeit zünden ein oder mehrere bis jetzt unbekannte Täter vorwiegend Kellerverschläge in der Gegend an. Im August dieses Jahres brannte in der Nacht ein Keller in einem elfgeschossigen Hochhaus an der Randowstraße. 62 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und löschten den Brand. Fünf Bewohner des Hauses mussten medizinisch untersucht werden. Auch im Spandauer Ortsteil Staaken kommt es immer wieder zu Brandstiftungen in Hochhäusern.

