In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 8. Oktober 2022.

Gropiusstadt: Mann will sich Polizeikontrolle entziehen – Festnahme

In Gropiusstadt (Neukölln) haben Polizisten in der vergangenen Nacht einen Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser versucht hatte, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Den Beamten war der Autofahrer gegen 3.35 Uhr auf der Marienfelder Chaussee wegen seiner schnellen Fahrweise aufgefallen. Daraufhin wollten die Polizisten den VW-Fahrer kontrollieren. Doch statt anzuhalten, beschleunigte er seinen Wagen. Sein Fluchtversuch, bei dem er nach Angaben der Einsatzkräfte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und mindestens einmal eine rote Ampel ignoriert hatte, endete an der Severingstraße. Dort stoppte der Mann das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß, konnte jedoch wenig später von den Polizisten auf einem Parkplatz festgenommen werden.

Der 22-Jährige, der auch der Halter des VWs ist, stritt die Fahrt ab, konnte von den Beamten jedoch wiedererkannt werden. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dauern an.

Pankow: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecherin fest

Eine mutmaßliche Einbrecherin ist am Freitag in Pankow festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatte eine 56-Jährige gegen 14.50 Uhr Geräusche auf dem Balkon gehört. Auf dem Balkon sah sie dann eine Frau, die versuchte, die angekippte Tür aufzudrücken. Als sich die Wohnungsinhaberin bemerkbar machte, stieg die Unbekannte über die Balkonbrüstung und flüchtete in Richtung Ossietzkystraße. Zwischenzeitlich von der 56-Jährigen alarmierte Polizisten nahmen kurze Zeit später eine Verdächtige im Schlosspark Pankow fest, auf die die Beschreibung passte. Die 49-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die Ermittlungen übernommen hat.

Mitte: Verkehrsbehinderungen wegen mehrerer Demonstrationen

Wegen mehrerer Demonstrationen in Mitte ist am Sonnabend mit zahlreichen Einschränkungen des Straßenverkehrs zu rechnen. Darauf hat die Verkehrsinformationszentrale hingewiesen. So seien unter anderem Sperrungen von Straßen und Gehwegen durch die Polizei geplant. Von den Verkehrsbeeinträchtigungen seien auch Buslinien betroffen. Autofahrer werden gebeten, Halteverbote zu beachten.

Für Sonnabend werden mehrere tausend Demonstranten im Berliner Regierungsviertel erwartet. Unter anderem hat die AfD eine Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung unter dem Motto „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst“ mit 4000 Teilnehmern angemeldet. Nach der Auftaktkundgebung am Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude wollen die Teilnehmer unter anderem durch die Wilhelm- und die Friedrichstraße, aber auch über den Potsdamer Platz und später zurück durch die Scheidemannstraße und die Paul-Löbe-Allee ziehen.