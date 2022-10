Berlin: BVG-Kontrolleure mit Messer bedroht – Festnahme

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 5. Oktober 2022.

Der Übergriff erfolgte am U-Bahnhof Wittenau in Berlin-Reninickendorf.

Reinickendorf: BVG-Kontrolleure mit Messer bedroht – Festnahme

Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstag am U-Bahnhof Wittenau in Reinickendorf einen 21-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll der junge Mann gegen 13.45 Uhr in der U-Bahnlinie U8 durch zwei Mitarbeiter der BVG kontrolliert worden sein. Als der Zug in den Bahnhof Wittenau einfuhr, versuchte der Mann zu flüchten. Als einer der Sicherheitsmitarbeiter dies zu verhindern versuchte, habe er ein Messer gezogen und sein Gegenüber bedroht. Anschließend sei er in Richtung Göschenpark geflohen. Die Polizisten konnten ihn wenig später im Volkspark Wittenau festnehmen. Nach erfolgten erkennungsdienstlichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

Neukölln: Rettungswagen der Berliner Feuerwehr mit Eiern beworfen

Unbekannte haben am Dienstagabend in Neukölln einen Rettungswagen der Berliner Feuerwehr mit Eiern beworfen. Die Eierwürfe erfolgten während einer Einsatzfahrt gegen 20.50 Uhr an der Kreuzung Hermann-/Silbersteinstraße, wie es vor Ort hieß. Die Besatzung des Einsatzfahrzeugs fuhr nach den Eierwürfen etwas weiter, um in Sicherheit aussteigen zu können. Dabei wurde auch die Berliner Polizei alarmiert. Ihren Einsatz mussten die Rettungskräfte abbrechen. Die Einsatzkräfte stellten dann fest, dass der Rettungswagen übersät mit Eierschalen und Eidotter war. Alle Details zu der Attacke auf die Berliner Feuerwehr lesen Sie hier.

Prenzlauer Berg: Motorroller in Flammen

In den frühen Morgenstunden alarmierte eine Zeugin Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Motorroller im Ortsteil Prenzlauer Berg. Die Anwohnerin der Schieritzstraße bemerkte gegen 4.50 Uhr Flammen und Rauch an einem auf dem Gehweg geparkten Motorroller sowie an dem Gepäckträger eines in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrrades. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten beide Brände löschen, wobei der Motorroller vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat übernommen.

