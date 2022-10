In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 4. Oktober 2022.

Kreuzberg: Lieferfahrzeug und Dodge-Challenger kollidieren

Berlin. In der Nacht zu Dienstag ereignete sich an der Kreuzung Schöneberger Ufer / Schöneberger Straße / Tempelhofer Ufer / Schöneberger Brücke (Kreuzberg) ein schwerer Unfall zwischen dem Fahrer eines Dodge-Challenger und dem Fahrer eines Sushi-Lieferservices. Der Fahrer des Kleinwagens wurde verletzt, vor Ort vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Dodge Challenger wurde leicht verletzt. Der Dodge schleuderte nach dem Aufprall erst in Poller auf der linken Straßenseite, schoss dann auf die rechte Seite über Fahrrad- und Gehweg und kam erst zwischen einem Baum und Grundstückszaun zum Stillstand. Die Trümmerteile beider Fahrzeuge flogen meterweit durch die Gegend. Weder Radfahrer noch Fußgänger wurden verletzt.

Der Fahrer des Lieferfahrzeugs wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Pudwell

Heiligengrabe: Zwei schwer verletzte Mopedfahrer nach Unfall mit Traktor

Bei einem Unfall mit einem Traktor sind ein 59-jähriger Mopedfahrer und seine 57-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Traktorfahrer am Montagmittag in Heiligengrabe (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) auf den engeren Straßenabschnitt der Volkwiger Straße und erfasste dabei mit seinem Fahrzeug das Moped. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Zum genauen Unfallhergang wird nun ermittelt.

