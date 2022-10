In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 2. Oktober 2022.

Kreuzberg: Spontandemonstration gegen Kotti-Wache

Auf der Adalbertstraße in Kreuzberg sind am Sonntagmittag rund 100 Personen zusammengekommen, um gegen die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor zu protestieren. Die Demonstration sei spontan und vorher nicht angezeigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Man sei vor Ort und beobachte die Situation erst einmal.

12:18#Straßenblockade um „auf die vielen Morde durch die Polizei (…) aufmerksam zu machen. Eine Wache am Kotti manifestiert die tödliche Gefahr, die durch die rassistische Waffenbande ausgeht. Keine Räume der Polizei!“



Berlin, Kottbusser Tor, 2.10.22

VIDEOS FOLGEN pic.twitter.com/vNTIMXwYu8 — Freundeskreis Videoclips (@freundeskreisv) October 2, 2022

Die Protestierenden haben dabei die Adalbertstraße in Höhe des Neuen Kreuzberger Zentrums blockiert, in dessen Räumen die Wache entstehen soll. Der Protest richtet sich nach eigenen Angaben gegen tödliche Polizeigewalt. Auf Transparenten sind Aufschriften zu lesen wie „Die Polizei mordet“ oder „Polizei entwaffnen“.

#Berlin- 12.06 Uhr:

Aus Protest gegen die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor, haben Aktivist*innen die Adalbertstraße blockiert. #b0210 pic.twitter.com/ZqfROosl8T — PM Cheung 🇭🇰 (@pm_cheung) October 2, 2022

Staaken: Erneut Kellerbrand - eine Person in Klinik

Erneut hat es an der Maulbeerallee in Staaken (Spandau) gebrannt. "In der vergangenen Nacht brannte es an zwei Stellen im Keller eines 7-geschossigen Wohnhauses", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Mehr dazu lesen Sie hier.