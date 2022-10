In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 2. Oktober 2022.

Staaken: Erneut Kellerbrand - eine Person in Klinik

Erneut hat es an der Maulbeerallee in Staaken (Spandau) gebrannt. "In der vergangenen Nacht brannte es an zwei Stellen im Keller eines 7-geschossigen Wohnhauses", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Es wurden sechs Personen rettungsdienstlich behandelt, davon musste eine Person in eine Klinik gebracht werden. 40 Kräfte waren mehrere Stunden im Einsatz.

In der vergangenen Nacht brannte es an 2 Stellen im Keller eines 7-geschossigen Wohnhauses in der #Maulbeerallee in #Staaken.

6 Personen wurden rettungsdienstlich behandelt, davon musste 1 Person in eine Klinik gebracht werden. 40 Kräfte waren hier mehrere Stunden im Einsatz. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 2, 2022

Seit über einem Jahr werden in der Gegend in Staaken immer wieder Brandstiftungen in Kellern von Hochhäusern verübt. Die Polizei ermittelt wegen der Brandserie mit großem Aufwand. Eine Belohnung wurde ausgesetzt, es gab auch Festnahmen. Aber immer wieder kommt es zu Bränden.