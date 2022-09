In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 30. September 2022.

Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen am Bein und Oberkörper und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus transportiert.

Wilmersdorf: Fußgängerin von Lastwagen erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf ist am Donnerstag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die 43-Jährige kurz nach 16 Uhr die Fahrbahn der Wexstraße an einer Fußgängerfurt bei Grün überquert haben und wurde von dem Lastwagen eines 52-Jährigen erfasst, der mit seinem Fahrzeug ebenfalls bei Grün von der Bundesallee nach rechts in die Wexstraße abbog. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen am Bein und Oberkörper und wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Unfallortes zu Sperrungen, von denen auch eine Buslinie betroffen war. Die Ermittlungen dauern an.

Lichtenberg: Zusammenstoß mit Linienbus – Mann schwer verletzt

In Karlshorst ist am Donnerstagabend ein Auto mit einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 24 Jahre alte Autofahrer die Treskowallee, als er kurz nach 18 Uhr auf Höhe der Haltestelle Marksburgstraße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Er kollidierte frontal mit einem ihm entgegenkommenden Linienbus, der aufgrund einer Betriebsfahrt lediglich mit dem 43 Jahre alten Busfahrer besetzt war. Während dieser unverletzt blieb, kam der junge Mann mit einer schweren Rumpfverletzung in ein Krankenhaus. In diesem wurde er stationär aufgenommen und operiert. Für die Ermittlungs- und Aufräumarbeiten blieb die Treskowallee in beiden Richtungen zwischen Marksburg- und Bopparder Straße gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Lankwitz: Mutmaßliche Autodiebe setzten Funkwellenverlängerer ein

Zwei mutmaßliche Autodiebe habe Haftbefehle erhalten, nachdem sie in Lankwitz versucht haben sollen, ein Auto zu stehen. Dabei sollen sie einen sogenannten Funkwellenverlängerer eingesetzt haben, wie die Polizei mitteilte. Am Wasunger Weg beobachteten Zivilkräfte der Polizei demnach in der Nacht von Montag zu Dienstag gegen 0.30 Uhr einen Mann, der an einem geparkten Audi A6 mit einem elektronischen Gerät hantiert haben soll, während sein Komplize zeitgleich aus dem Vorgarten eines Wohnhauses einen kleinen elektrogesteuerten Kasten bediente.

Offensichtlich versuchten beide Männer ein Elektrosignal zu orten, was ihnen nicht gelang, sodass sich die beiden Tatverdächtigen erfolglos mit einem im Auto wartenden jungen Mann entfernten. Weitere Zivilkräfte fuhren den Tatverdächtigen hinterher. An der Geibel- Ecke Goethestraße hielt das Tatfahrzeug, woraufhin die Einsatzkräfte die Personen überprüfen wollten. Die beiden mutmaßlichen Autodiebe im Alter von 29 und 32 Jahren rannten nun weg, konnten jedoch von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Auch den 19 Jahre alten Komplizen der beiden Männer nahmen die Zivilkräfte fest.

Bei den Festgenommenen fanden die Beamten die beiden Funkwellenverlängerer sowie zwei Ladekabel und ein Verbindungskabel zu einem Audi. Am Mittwoch erhielten sowohl der 29-Jährige als auch der 32-Jährige Haftbefehle wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Ihr 19-jähriger Komplize kam auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Wedding: Brand in U-Bahnhof – Berliner Feuerwehr im Großeinsatz

Im U-Bahnhof Seestraße in Berlin-Wedding ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, der Bahnhof wurde geräumt, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Die U-Bahnlinie U6 war am Morgen unterbrochen, gegen 9.25 Uhr hieß es, dass die U-Bahnen wieder durchfahren. Auch die Sperrungen im Umfeld des U-Bahnhofs wurden aufgehoben. Alle Details zum Feuer im U-Bahnhof Seestraße lesen Sie hier.