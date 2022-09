Mitte: Kerze fällt um - Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 29. September 2022.

Mitte: Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Gesundbrunnen wurde eine Frau in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt. Aufmerksame Anwohner nahmen gegen 22.30 Uhr Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Bastianstraße wahr und riefen die Feuerwehr, die den Brand im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses löschte. Die 66 Jahre alte Wohnungsmieterin erlitt bei dem Feuer schwere Verbrennungen und kam ins Krankenhaus. Eigenen Angaben zufolge soll eine umgefallene Kerze ursächlich für das Feuer gewesen sein. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Bastianstraße zwischen Badstraße und Böttgerstraße rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Pankow: Achtjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen wurde am Mittwoch ein Kind schwer verletzt. Der Junge lief offenbar hinter einem an einer Haltestelle stehenden BVG-Bus auf die Dietzgenstraße. Ein 50-Jähriger, der mit seinem Auto in Richtung Grabbeallee unterwegs war, leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Achtjährigen nicht vermeiden. Der Kleine kam mit Verletzungen am Kopf und an der Hüfte ins Krankenhaus.

Großrazzia: Berliner Hells Angels-Gruppe verboten

Eine Berliner Ortsgruppe der Rockerbande Hells Angels ist wegen krimineller Aktivitäten von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) verboten worden. Mit einer großen Razzia ging die Polizei am Donnerstagmorgen gegen die Rockergruppe „Hells Angels MC Berlin Central“, vor, wie die Senatsinnenverwaltung und die Polizei mitteilten. Rund 1300 Polizisten waren in vier Bundesländern im Einsatz, darunter mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Länder und die GSG9 der Bundespolizei. Großrazzia: Berliner Hells Angels-Gruppe verboten - Hier geht es zum kompletten Artikel.

