In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 28. September 2022.

A100 und A113: Mega-Stau im Berufsverkehr

Weil Reparaturarbeiten vor dem Tunnel Innsbrucker Platz nicht rechtzeitig fertig geworden sind, kam es am Mittwochmorgen auf der A100 und A113 zu einem Mega-Stau. Während der Arbeiten mussten der linke und mittlere Fahrstreifen vor dem Tunnel Innsbrucker Platz gesperrt werden. Daher stand nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wedding zur Verfügung.

Kurz vor 9 Uhr konnten die Bauarbeiten beendet werden. Nun stehen wieder alle drei Fahrstreifen zur Verfügung. Stau gibt es aktuell noch ab Johannisthaler Chaussee (A113), meldete die Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

Endlich gute Nachrichten von der #A100! Die Bauarbeiten in Höhe #InnsbruckerPlatz konnten sind beendet. Es stehen wieder alle drei Fahrstreifen zur Verfügung! #STAU aktuell noch ab Johannisthaler Chaussee (#A113). — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 28, 2022

Zeitweise betrug die Fahrzeit am Morgen plus 90 Minuten. Es wurde geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren. In Richtung Wedding wurde auch der Tunnel Britz wegen zu hoher Verkehrsbelastung mehrfach kurzfristig gesperrt.

Spandau: Fremdenfeindliche Beleidigung unter Auszubildenden

Anfang September soll es im Nahbereich des Geländes der Polizeiakademie in Spandau zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung gekommen sein. Ersten Erkenntnissen nach soll sich ein 39-Jähriger, der sich in der Ausbildung des Zentralen Objektschutzes befindet, auf dem Gelände in der Radelandstraße gegenüber einem Mitschüler zu dessen Herkunft diskriminierend geäußert haben. Der Vorfall wurde wenige Tage später einem Lehrer gemeldet und zur Anzeige gebracht. Der Tatverdächtige wurde von der Ausbildung freigestellt, meldet die Polizei Berlin. Die Ermittlungen dauern an.

