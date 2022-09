Hohenschönhausen: Mehrere Keller gehen in Flammen auf

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 27. September 2022.

Hohenschönhausen: Mehrere Kellerverschläge gehen in Flammen auf

In mehreren Kellerverschlägen an der Falkenberger Chaussee in Hohenschönhausen (Lichtenberg) hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die genaue Brandstelle in den zahlreichen Fluren von Kellerräumen und Tiefgarage zu lokalisieren.

Nach ersten Informationen wurden keine Menschen verletzt. Die Anrainer konnten während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen verbleiben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zuletzt kam es immer wieder zu Bränden in Treppenhäusern und Kellern in Lichtenberg. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Mitte: Feuer in besetztem Haus

In einem Haus in Mitte brannten Kleidungsstücke.

Foto: Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der vergangenen Nacht ist in einem besetzten Haus an der Habersaathstraße in Mitte ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war wegen einer Rauchentwicklung im Kellerbereich verständigt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge waren mehrere Fetzen und alte Kleidung in Brand gesetzt worden.

Der Brandgeruch breitete sich im gesamten Haus aus, sodass die Einsatzkräfte mehrere Wohnungen kontrollieren mussten. Trotz der starken Rauchausbreitung konnten alle Personen in Sicherheit gebracht werden, niemand wurde verletzt.

Das Haus an der Habersaathstraße wird immer wieder von Personen aus der Linken-Szene besetzt. Das Gebäude stand jahrelang leer und beherbergt seit Ende 2021 ehemalige Wohnungs- und Obdachlose. Seit Jahren soll das Haus nach Plänen des Eigentümers Arcadia Estates GmbH abgerissen werden, um einem Neubau zu weichen. Der Bezirk wiederum forderte hingegen die Wiedervermietung und ging gegen den Abrissantrag des Immobilienunternehmens vor. Seitdem kam es auch immer wieder zu Protesten und Besetzungsaktionen in der Straße. Bis zwischen dem Bezirk und dem Eigentümer ein Kompromiss gefunden wurde, dürfen in dem Gebäude weiterhin Menschen wohnen.