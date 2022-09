Fahndung nach Angriff auf zwei Frauen in U-Bahnlinie U6

Berlin. Die Berliner Polizei sucht nach einem Mann, der in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei junge Frauen in der U-Bahnlinie U6 Richtung Alt-Tegel attackierte. Im Bezirk Mitte traktierte der Gesuchte die beiden 22-Jährigen mit Schlägen und Tritten, nachdem er sie zuvor auf Deutsch und Französisch beleidigt hatte. Mithilfe von Fotos mehrerer Überwachungskameras der BVG sucht die Polizei nun nach dem Täter und seinem Begleiter.

Die Tat ereignete sich am Sonnabend, den 14. Mai 2022, gegen 2.10 Uhr im U-Bahnzug der Linie U6 in Richtung Alt-Tegel kurz vor dem U-Bahnhof Rehberge. Der Tatverdächtige und sein Begleiter hatten sich in dem Waggon gegenüber der beiden 22 Jahre alten Frauen hingesetzt. Dort habe der Tatverdächtige mit dem schwarzen Trainingsanzug die Frauen in deutscher und französischer Sprache beleidigt.

Nach dem Mann im schwarzen Jogginganzug (rechts) fahndet die Berliner Polizei. Sein Begleiter wird als Zeuge gesucht.

Foto: Polizei Berlin

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahndung mittels Überwachungsmaterial: Mann schlug und trat zwei Frauen

Nachdem die jungen Frauen im Zug laut um Hilfe riefen, schlug der Gesuchte unvermittelt einer der beiden Frauen mit der Hand ins Gesicht. Anschließend trat er der anderen Frau mit dem Fuß in den Brustbereich.

Der Mann, der den Angreifer begleitete, war weder an der Beleidigung noch an der Körperverletzung aktiv beteilig. Die Berliner Polizei sucht als Zeugen nach ihm. Beide Männer verließen die U-Bahn an der Station Rehberge Richtung Müllerstraße.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

ca. 1,85 bis 1,90 Meter groß

bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug mit goldfarbenen Streifen an den Ärmeln und Hosenbeinen

trug eine schwarze Umhängetasche vor der Brust

Beschreibung des Begleiters (Zeuge):

ca. 1,75 bis 1,85 Meter groß

trug ein türkisfarbenes T-Shirt sowie eine schwarze Jacke mit pinkfarbenen Ärmeln, eine blaue Jeanshose und dunkle Schuhe

trug ebenfalls eine Umhängetasche am Körper

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kennt die abgebildeten jungen Männer und kann Angaben zu deren Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweis zur Tat oder zu den Abgebildeten geben?

Hinweise bitte an das Kommissariat des Polizeiabschnitts 17 in der Oudenarder Straße 16 in 13347 Berlin-Wedding unter der Rufnummer (030) 4664-117700 oder (030) 4664-171100, per E-Mail an Dir1A17AK@Polizei.Berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle.