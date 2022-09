In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 26. September 2022.

Brand am Treptower Hafen

Auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern brannten in der Nacht von Sonntag auf Montag Schuppen am Treptower Hafen. Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.

Marzahn-Hellersdorf: Jugendliche brechen in Supermarkt ein

Chips-Tüten liegen im Eingangsbereich des Supermarktes.

Foto: Peise

In einem Supermarkt an der Neuen Grottkauer Straße in Marzahn-Hellersdorf ist am Sonntag eingebrochen worden. Mehrere Jugendliche hatten Chips-Tüten entwendet. Ersten Informationen von vor Ort zufolge hatten Zeugen gegen 20 Uhr bemerkt, wie sich Personen an der Tür zu schaffen machten. Daraufhin verständigten sie die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, ergriffen die Verdächtigen die Flucht. Die Einsatzkräfte konnten jedoch drei von ihnen einholen und festnehmen. Im weiteren Verlauf konnte eine weitere Person gefasst werden. Drei Jugendliche wurden den Eltern übergeben. Der vierte junge Mann wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf einen Polizeiabschnitt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.