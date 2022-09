In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 25. September 2022.

Rudow: Jugendlicher nach Überfall auf Seniorin geschnappt

Ein Jugendlicher hat in Rudow eine Seniorin zu Boden geschubst, sie getreten und ihre Handtasche gestohlen. Der 14-Jährige soll der Frau am Samstag zunächst geholfen haben, ihren Rollator auf den Bürgersteig am Eichenauer Weg zu schieben, teilte die Polizei mit. Anschließend soll er sie plötzlich geschubst und an ihrer Handtasche gezogen haben. Dabei sei die 85-Jährige zu Boden gestürzt.

Weil sie ihre Tasche zunächst weiter festhielt, soll der Angreifer ihr mehrfach gegen den Oberkörper getreten haben - bis sie losließ. Er flüchtete mit der Beute zu Fuß, ein 39-jähriger Zeuge lief hinterher. Zusammen mit weiteren Fußgängern konnte der Räuber gestoppt und festhalten werden, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die Seniorin kam mit dem Verdacht eines Beckenbruchs in ein Krankenhaus.

Hennigsdorf: Pfleger in Klinik angegriffen und schwer verletzt

Ein 22-Jähriger hat in einem Krankenhaus in Hennigsdorf einen Pfleger attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der junge Mann stark betrunken und in hilfloser Lage am Freitagabend in die Klinik im Kreis Oberhavel. Als ein 47 Jahre alter Pfleger ihn am nächsten Morgen weckte, schlug der Patient sofort mit den Fäusten auf ihn ein. Der Pfleger sei zu Boden gegangen. Dann habe der Angreifer weiter mit den Füßen auf den 47-Jährigen eingetreten.

Auch eine Kollegin, die dem Pfleger helfen wollte, habe der 22-Jährige gegen einen Türrahmen geschubst, so dass sie leicht verletzt worden sei. Der aggressive Patient sollte am Sonntag vor einen Haftrichter kommen. Wie die Polizei mitteilte, muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf das Krankenhauspersonal verantworten.

Glöwen: Kollision beim Überholen – Frau tödlich verletzt

Nach einer Kollision beim Überholen ist die Fahrerin eines Transporters in der Prignitz ums Leben gekommen. Eine 44-Jährige wollte mit ihrem Kleintransporter auf der Bundesstraße 107 bei Glöwen am Samstagnachmittag mehrere Fahrzeuge überholen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Gegenverkehr kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem Transporter, den eine 60-Jährige Frau fuhr. Sie starb an der Unfallstelle. Ihre 61 Jahre alte Beifahrerin und auch die überholende Kleintransporter-Fahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war viele Stunden gesperrt. Ein Unfallsachverständiger wurde eingeschaltet.

