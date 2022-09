Potsdam: 87-Jährige überfallen – Polizei sucht diesen Jungen

Potsdam. Verstörende Fahndung der Potsdamer Polizei: Die Ermittler suchen nach einem Kind, das bereits Mitte Mai eine 87 Jahre alte Frau überfallen haben soll. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, entriss der Junge der Seniorin gewaltsam die Handtasche. Die Potsdamer Polizei veröffentlichte nun ein Foto, das den Jungen in einer Straßenbahn zeigt.

Der Überfall ereignete sich laut Polizei am 14. Mai 2022 gegen 13.45 Uhr am Humboldtring. Demnach waren an dem Überfall neben dem Jungen auch zwei Mädchen beteiligt. Anschließend liefen die drei Kinder davon.

Kinder überfallen Seniorin in Potsdam: Junge könnte für weiteren Überfall verantwortlich sein

Die Frau stürzte bei dem Überfall und verletzte sich. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der unmittelbaren Umgebung führte nicht zum Auffinden der drei Tatverdächtigen. Die Polizei hatte eine Strafanzeige wegen Raubes aufgenommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bestehe der Verdacht, dass der Junge am gleichen Tag einen weiteren Raubüberfall auf ein betagtes Opfer begangen hat.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508 0 entgegen. Alternativ können Sie auch das untenstehende Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie auch in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis.