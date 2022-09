In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Donnerstag, 22. September 2022.

Ein 23-Jähriger war bei dem Unfall an der Seestraße in Wedding schwer verletzt worden.

Wedding: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt – Zeugen gesucht

Nach einem schweren Unfall mit Fahrerflucht am vergangenen Montag (19. September 2022) auf der Seestraße in Wedding sucht die Polizei Berlin nach Zeugen. Ein Motorradfahrer hatte dort gegen 14.20 Uhr in einem Baustellenbereich einen 23 Jahre alten Fußgänger erfasst. Anschließend war der Motorradfahrer in Richtung Autobahn davongefahren. Der 23-Jährige erlitt eine offene Fraktur am Bein. Die Polizei fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen?

Wem liegen Videoaufzeichnungen beziehungsweise Mitschnitte vom Unfallhergang vor?

Wer kann Angaben zum Motorrad, bzw. zum Kennzeichen oder zu Teilen des Kennzeichens machen . Wer kann darüber hinaus noch anderweitige sachdienliche Hinweise zum genannten Verkehrsunfall machen?

Hinweise richten Sie bitte an das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 unter der Telefonnummer (030) 4664 - 172301, per E-Mail an Dir1K23VED@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache der Polizei Berlin oder das Bürgertelefon (030) 4664 - 4664.

Mitte: Feuer in Keller von Wohnhochhaus

In der Nacht hat es in einem Wohnhochhaus in Mitte gebrannt. Dabei wurde eine Frau verletzt, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Rund 40 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache nach Mitternacht im Keller des Hauses in der Spandauer Straße ausgebrochen, der sich in dem Bau mit 19 Stockwerken im vierten Obergeschoss befand. Das Feuer konnte zwar rasch gelöscht werden, wie es hieß. Wegen des starken Rauches mussten aber Teile des Hauses noch stundenlang belüftet werden.