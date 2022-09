In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Donnerstag, 22. September 2022.

Der Lastwagen rollte an der Ebersstraße in Schöneberg mit dem Vorderrad über den Fuß eines Radfahrers. Der Mann kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.

Schöneberg: Lastwagen rollt Radfahrer nach Zusammenstoß über den Fuß

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Schöneberg schwer verletzt worden. Der 26 Jahre alte Radfahrer soll nach ersten Erkenntnissen auf der Busspur gefahren sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dann habe er am Mittwochvormittag auf der Hauptstraße auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollen. Laut Polizei stieß er mit dem neben ihm fahrenden Lastwagen zusammen und stürzte auf die Straße. Der Lastwagen rollte mit dem Vorderrad über einen Fuß des Radfahrers. Der Mann kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.

Neukölln: Streifenwagen stößt mit Auto zusammen - eine Schwerverletzte

Bei dem Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem Auto ist in Neukölln eine 27 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde mit einer Beckenverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 33-jährige Beifahrer sowie die drei Beamten in dem Streifenwagen wurden leicht verletzt. Sie mussten ihren Dienst beenden. Der Polizeiwagen war vor Mitternacht auf der Sonnenallee zu einem Einsatz unterwegs, als die Frau aus der Planetenstraße gefahren kam. Der Streifenwagen hatte nach bisherigen Erkenntnissen Vorfahrt. Bei dem Unfall wurden auch Poller sowie ein Sicherheitszaun auf dem Mittelstreifen der Sonnenallee beschädigt. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden.

Schöneberg: Brennendes Auto – Brandstiftung vermutet

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Donnerstag zu einem brennenden Auto in Schöneberg ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, hörte die Angestellte eines Backshops kurz vor 4 Uhr zunächst einen lauten Knall und sah dann auf einem Parkplatz an der Ebersstraße ein in Flammen stehendes Auto. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt die Polizei.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.