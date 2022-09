Polizei sucht mit Foto nach 13-Jähriger

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen.

Seit dem 8. September 2022 gegen 20 Uhr wird demnach Ilayda Öncel aus Spandau vermisst. Der Kontakt zu ihr über Soziale Medien sei seit einigen Tagen komplett abgebrochen teilte die Polizei mit. Das Mädchen habe zudem weder Geld noch Kleidung zum Wechseln bei sich.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

wirkt 15 bis 16 Jahre alt

etwa 163 cm groß

schlanke Gestalt

schulterlange, schwarze Haare

Bekleidung der Vermissten:

schwarze Jogginghose

schwarzes T-Shirt mit (unbekanntem) Brustlabel

schwarze Jacke mit dem Aufdruck „Champion“ auf beiden Ärmeln

weiße Sportschuhe der Marke „Airforce“ (mit schwarzem Label)

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer hat die Vermisste seit dem 8. September 2022 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt von Ilayda Öncel geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.