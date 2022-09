In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Sonntag, 18. September 2022.

Tiergarten: Feuerwehr löscht Kellerbrand

In einem Keller eines Hauses an der Pohlstraße in Tiergarten (Mitte) ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war gegen vier Uhr mit rund 20 Kräften im Einsatz und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.



Ostprignitz-Ruppin: Biker-Unfall mit drei Toten - Fahrer fuhren aufeinander zu

Einen Tag nach dem Unfall mit drei Toten bei einem Bikertreffen auf dem stillgelegten Flugplatz Alt Daber bei Wittstock im Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat die Polizei erste Erkenntnisse zur Unfallursache. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, sollen die beiden beteiligten Motorräder auf der Flugplatz-Betonpiste bei Wittstock am Samstag mit noch ungeklärter Geschwindigkeit aufeinander zu gefahren sein. Dabei sei es zu einer seitlichen Berührung und dem schweren Unfall gekommen. Mehr darüber lesen Sie hier.