Hellersdorf: Unbekannte brechen in Supermarkt ein

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Freitag, 16. September 2022.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten in der Nacht an der Hellersdorfer Lidl-Filiale Spuren.

Hellersdorf: Einbruch in Supermarkt

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Lidl-Filiale in Hellersdorf eingebrochen. Dort klauten sie Tabak. Nach Angaben der Polizei sah eine Zeugin gegen 00.40 Uhr, wie mehrere dunkel gekleidete Personen auf Fahrrädern mehrfach gegen die Eingangstür der Filiale fuhren, bis sie schließlich nachgab und aufging. Vor zwei Tagen wurde ebenfalls in dieser Filiale eingebrochen, jedoch flüchteten die Täter ohne Beute, hieß es vor Ort. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, muss nun geprüft werden. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren sowie Fingerabdrücke. Die Ermittlungen dauern an.