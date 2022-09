In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Mittwoch, 14. September 2022.

Neukölln: Fahrzeuge auf Gelände eines Autohandels brennen

Auf dem Gelände eines Autohandels an der Straße Alt-Buckow / An den Achterhöfen in Neukölln haben in der vergangenen Nacht mehrere Autos gebrannt. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass mehrere Pkws ausbrannten. Erst vor etwa einen Monat hatten auf dem Gelände zwei Transporter und ein Pkw gebrannt. Ein Brandkommissariat ermittelt.