In Berlin ist es am Dienstag zu einem antisemitischen Übergriff auf den Rabbiner Ariel Kirzon gekommen. Die Polizei ermittelt.

Foto: Markus C. Hurek / picture alliance

Der U-Bahnhof Westphalweg in Berlin-Mariendorf. Hier ereignete sich laut Polizei der antisemitische Übergriff auf den Potsdamer Rabbiner Ariel Kirzon (Archivbild).

Antisemitische Attacke Rabbiner an Berliner U-Bahnhof angerempelt und beleidigt

Berlin. Der Potsdamer Rabbiner Ariel Kirzon ist am Dienstag in Berlin-Mariendorf angerempelt und antisemitisch beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 10.30 Uhr auf dem Gehweg vor dem U-Bahnhof Westphalweg. Laut Polizei telefonierte er während der Attacke auf Hebräisch. Kirzon war in Begleitung seines 13 Jahre alten Sohnes.

Die Polizei meldete, dass dem Rabbiner ein unbekannter Mann entgegenkam, ihn an der Schulter anrempelte und ihn beleidigte. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung des Bahnhofs Westphalweg.

Die Polizei schreibt: "Da nicht auszuschließen ist, dass der Tatverdächtige den Bereich des Bahnhofes betreten haben könnte, wurden die Videoaufzeichnungen des Bahnhofes gesichert." Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz.

Antisemitische Attacke in Berlin: Rabbi trug jüdisches Kleidungsstück

Ariel Kirzon, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Potsdam (Archivbild).

Foto: pa/dpa/Soeren Stache

Laut "Bild"-Zeitung trug Kirzon, der Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde in Potsdam ist, den Zizit, ein religiöses, jüdisches Kleidungsstück, ein Bündel von langen, weißen, mehrfach geknoteten Fäden aus Wolle oder Kunstfaser.

Kirzon sagte der Zeitung: "Ich war also eindeutig als Jude zu erkennen, als mich plötzlich ein arabisch aussehender Mann beschimpfte und angriff. Er schrie ‚Jude‘, hob die Hände, fasste mich an. Jeden Moment dachte ich, er schlägt zu."

Dem "Focus" sagte Kirzon, der Mann habe ihn "schrecklicher Scheißjude" gerufen.

Antisemitismus in Berlin: 328 Verfahren im ersten Halbjahr 2022

Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden beschäftigen die Berliner Strafverfolgungsbehörden weiterhin in hohem Maß. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft 328 Verfahren mit antisemitischem Hintergrund registriert, im ersten Halbjahr 2021 waren es 319.

