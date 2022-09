In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Dienstag, 13. September 2022.

Tempelhof: Mann in Bar niedergestochen

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht in einer Bar am Tempelhofer Damm in Tempelhof niedergestochen worden. Der Verletzte wurde vor Ort notärztlich behandelt und kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Der Täter ist nach ersten Erkenntnissen flüchtig. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei fahndet nach dem Täter und ermittelt zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung.

Mitte: Mann randaliert an Botschaft und beschädigt Auto

Die Beamten haben einen Mann umzingelt.

Foto: Pudwell

Ein Mann hat in der vergangenen Nacht ein Auto an der chinesischen Botschaft an der Brückenstraße in Mitte beschädigt. Informationen von vor Ort zufolge hatte der Mann vorher schon lautstark herumgepöbelt, bevor es zu der Sachbeschädigung kam. Die eingesetzten Beamten entzogen dem Randalierer vor Ort vorübergehend die Freiheit. Das Fahrzeug wurde im Heckbereich beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Charlottenburg: Brand in Tankstelle

In einer Tankstelle in Charlottenburg hat es gebrannt.

Foto: Pudwell

In einem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres. Rund 40 Einsatzkräften waren vor Ort und hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Die Kaiser-Friedrich-Straße war für über eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.