In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Montag, 12. September 2022.

Baumschulenweg: Polizei kontrolliert Autofahrer - Drogen und Geld entdeckt

Eine Zivilstreife der Berliner Polizei hat in der vergangenen Nacht in Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) einen Autofahrer kontrolliert. Ersten Informationen von vor Ort hatten die Beamten den Fahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise gestoppt. Während der Kontrolle habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehe. Er habe sich nicht richtig artikulieren können. Zudem habe er konfus sowie teilweise abwesend gewirkt. Da der Mann vor Ort keinen Urin für einen freiwilligen Drogentest abgeben konnte, wurde er für eine Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle gebracht.

Bei der Durchsuchung der Hose des Mannes wurde ein Gefäß mit einem weißen Pulver sichergestellt. Zudem fanden die Beamten bei dem Verdächtigen mehr als 1500 Euro - in szenetypischer Stückelung. Auch das Auto wurde durchsucht, aber dort konnten keine Drogen gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Kreuzberg: Polizei nimmt Randalierer fest

Mehrere Polizisten sprechen mit einem Mann.

Foto: Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei hat am späten Sonntagabend einen Mann in Kreuzberg festgenommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Mann vor einem Lokal an der Reichenberger Straße mit Metallstühlen auf Personen eingeschlagen haben.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und konnte den Mann in unmittelbarer Nähe feststellen. Innerhalb kürzester Zeit hätten sich Anwohner vor Ort versammelt. Einige hätten ein Ablassen der Polizei von dem vermeintlichen Täter gefordert. Zeugen der Tat wiederum wollten, dass der Mann zur Rechenschaft gezogen wird. Einige hätten auch den Polizeieinsatz gefilmt.

Als der Mann sich bei seiner Festnahme weigerte, wurden ihm mit Zwang Handfesseln angelegt. Nun hätten auch Anwohner von verschiedenen Balkonen aus gerufen, dass der Mann freigelassen werden müsse, er gehöre zur Nachbarschaft. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und einem Arzt vorgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.