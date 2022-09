Avus muss wegen Weltkriegsbombe gesperrt werden

In einer Kleingartenanlage wurde eine 500-Kilogramm-Bombe gefunden. Die Avus ist wieder freigegeben.

Erneut musste eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Dieses Mal wurde ein 500 Kilogramm schwerer Sprengkörper in einer Kleingartenanlage in Grunewald während Bauarbeiten gefunden. Am Sonntagmorgen wurde deshalb die Autobahn A115 (Avus) gesperrt und der Verkehr der S-Bahn Linie 7 unterbrochen.

Um circa 9 Uhr hat die Polizei damit begonnen, die Maßnahmen für den 500 Meter großen Sperrkreis in der Nähe der Autobahnabfahrt Hüttenweg einzuleiten. Eine halbe Stunde später war das Befahren der Avus zwischen Spanische Allee und Funkturm nicht mehr möglich. Die S-Bahn fuhr nur zwischen Ahrensfelde und Grunewald sowie zwischen Wannsee und Potsdam.

Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, konnte ein Ersatzverkehr mit Bussen wegen der Sperrungen in diesem Bereich nicht angeboten werden. Auch der Regional- und Fernverkehr war eingeschränkt. Evakuiert werden musste nur die Kleingartenanlage Hundekehle an der Auerbachstraße südöstlich der A115. Anwohner waren nicht betroffen.

100 Einsatzkräfte der Polizei im Grunewald wegen Bombenentschärfung im Einsatz

Spezialisten des Landeskriminalamtes brauchten etwa drei Stunden, um die amerikanische Fliegerbombe – ausgestattet mit zwei Zündern – unschädlich zu machen. Roboter kamen dieses Mal nicht zum Einsatz. Probleme gab es während der Entschärfung keine, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagte. Im Anschluss wurde die 500 Kilogramm schwere Bombe auf den Sprengplatz im Grunewald gebracht. Während des gesamten Einsatzes waren knapp 100 Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Die Maßnahmen verzögerten sich laut Polizei, da sich die Bombe noch im Erdreich befand und viele Spaziergänger im Sperrkreis unterwegs waren. Gegen 15 Uhr waren die Sperrungen auf der A115 sowie die auf der Strecke der S-Bahn wieder aufgehoben.

Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war laut Polizei am Samstag bei Bauarbeiten südöstlich der Avus in einer Kleingartenanlage entdeckt worden. Zuletzt war die Avus erst am 29. August gesperrt worden. Grund war die Notfall-Sprengung von vier Bomben, die bei dem Brand des Sprengplatzes Anfang August aus ihren Halterungen geschleudert worden waren.